Zeventien seizoenen Robben in de Champions League

Hoogte- en dieptepuntenArjen Robben (34) is bezig aan zijn zeventiende seizoen in de Champions Leauge. Hij staat nu op 31 goals in 110 duels. In al die seizoenen zaten vele hoogte- en dieptepunten. De zure smaak van de gemiste strafschop tegen Chelsea werd een jaar later weggespoeld met de winnende goal tegen Borussia Dortmund. Hieronder een overzicht van alle seizoenen van de Groninger in de Champions League.

2002/2003, groepsfase met PSV (4 wedstrijden, 1 goal)

55 minuten kijkt Robben vanaf de bank toe hoe zijn team de openingstreffer van Borussia Dortmund onschadelijk probeert te maken, tot trainer Guus Hiddink besluit de dan 18-jarige Groninger laat invallen. Zijn Champions League-debuut op 2 oktober 2002 zorgt alleen niet voor de ommekeer. De Eindhovenaren verliezen met 1-3 van de Duitsers. Tegen Auxerre maakt Robben zijn basisdebuut. Hij zorgt met een fraaie goal voor de 3-0 eindstand. Die overwinning levert PSV geen overwintering op. Na het doelpuntloze gelijkspel bij Arsenal is het team van coach Hiddink uitgeschakeld, waardoor de teller bij Robben op vier Champions League-wedstrijden blijft staan.

Volledig scherm Arjen Robben in duel met Borussia Dortmund-verdediger Christoph Metzelder op 2 oktober 2002. © Pro Shots

2003/2004, groepsfase met PSV (6 wedstrijden, 2 goals)

Twee goals in zes groepswedstrijden. Het zijn prima cijfers voor een jonge buitenspeler, maar de goals van Robben zijn niet genoeg voor overwintering in de Champions League. PSV eindigt met tien punten als derde in een poule met AS Monaco, Deportivo de La Coruña en AEK Athene.

2004/2005, halve finale met Chelsea (5 wedstrijden, 1 goal)

Het talent van Robben blijft niet onopgemerkt voor de buitenlandse scoutingsapparaten. Chelsea betaalt achttien miljoen euro voor de international. Bij de Londenaren komt de Groninger dat seizoen vanwege blessures pas in de vierde groepswedstrijd in actie, waarin hij direct trefzeker is. FC Barcelona is in de halve finale het eindstation voor Chelsea, maar de snelle buitenspeler heeft zijn enige goal dan al gemaakt.

2005/2006, achtste finale met Chelsea (6 wedstrijden, 0 goals)

In zijn vierde seizoen komt Robben tot zes duels in het hoogste Europese clubtoernooi. Chelsea strandt in de achtste finale tegen het FC Barcelona van Ronaldinho, Samuel Eto’o en een piepjonge Lionel Messi.

2006/2007, halve finale met Chelsea (8 wedstrijden, 1 goal)

Als groepswinnaar neemt Chelsea het in de tweede ronde op tegen FC Porto. Op Stamford Bridge opent Robben de score voor ‘The Blues’. Zijn eerste goal in de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van José Mourinho vindt uiteindelijk in de halve finale zijn Waterloo in Liverpool.

Volledig scherm Arjen Robben vecht om de bal met Carles Puyol en Thiago Motta van FC Barcelona op 22 april 2006. © AP

2007/2008, achtste finale met Real Madrid (5 wedstrijden, 0 goals)

Met zijn transfer naar Real Madrid hoopt Robben de Koninklijke ‘La Decima’ te bezorgen. Het loopt allemaal anders. Zonder goals van de zomeraanwinst is AS Roma in de achtste finale het struikelblok voor de dan negenvoudig winnaar van de cup met de grote oren.

2008/2009, achtste finale met Real Madrid (6 wedstrijden, 1 goal)

Ook in zijn tweede Spaanse seizoen is de achtste finale het eindstation. Liverpool schakelt Real Madrid over twee wedstrijden met 5-0 uit, met de 4-0 op Anfield Road als dieptepunt. Robben blijft in zes wedstrijden steken op een thuisgoal tegen Zenit Sint-Petersburg.

Volledig scherm Arjen Robben juicht na zijn goal tegen Zenit Sint-Petersburg op 10 december 2008. © EPA

2009/2010, finale met Bayern München (10 wedstrijden, 4 goals)

Voordat Robben naar Bayern München vertrekt, is hij al een speler van klasse, maar in de Champions League onderstrepen zijn statistieken zijn kwaliteiten niet. In de zes voorgaande seizoen kwam hij tot slechts zes goals. Onder trainer Louis van Gaal verandert dit. Vier goals maakt Robben dat seizoen, waaronder de beslissende doelpunten tegen Fiorentina en Manchester United. Bayern München haalt de finale waarin Internazionale met 2-0 te sterk is.

Volledig scherm Arjen Robben in duel met Internazionale-spelmaker Wesley Sneijder tijdens de Champions League-finale op 22 mei 2010. © PICS UNITED

2010/2011, achtste finale met Bayern München (2 wedstrijden, 0 goals)

Een slepende hamstringblessure zorgt ervoor dat Robben de hele eerste seizoenshelft niet inzetbaar is. Zijn ploeg overwintert en komt in knock-outfase een oude bekende tegen. Met Robben twee keer aan de aftrap wordt Bayern München uitgeschakeld door Inter Milaan.

2011/2012, finale met Bayern München (8 wedstrijden, 4 goals)

Volledig scherm Arjen Robben treurt na de verloren finale tegen zijn oude club Chelsea op 20 mei 2012. Ook zijn vrouw Bernadien kan hem niet troosten na zijn gemiste strafschop. © REUTERS In de halve finalewacht Real Madrid. In de Allianz Arena wint Bayern in de heenwedstrijd met 2-1 door een late goal van Mario Gomez. In Madrid komt Bayern München onder druk te staan. Na veertien minuten in Madrid lijkt een finale in eigen stadion verder dan ooit. Door een benutte strafschop van Robben dwingen de Duitsers een verlenging af. De beslissende goal blijft uit, waardoor het strafschoppen wordt. Bastian Schweinsteiger schiet Bayern München naar de finale tegen Chelsea. Na late goals van Thomas Müller en Didier Drogba wordt het verlengen. In de verlenging zijn nog geen vijf minuten verstreken of de Duitsers krijgen een penalty die Robben mist. Bayern verliest de finale uiteindelijk na strafschoppen. Het contrast kan niet groter. Waar Robben in Madrid nog de held is door zijn benutte strafschop, wordt hij na de verloren finale als paria beschouwd in Zuid-Duitsland.

2012/2013, winnaar met Bayern München (9 wedstrijden, 4 goals)

Hoe anders is dat een jaar later. Na de groepswinst schakelt Bayern München Arsenal, Juventus en Barcelona uit. Vooral de overwinningen op de Catalanen zijn indrukwekkend. Dankzij een goal van Robben winnen de Duitsers met 4-0. In de return wordt FC Barcelona in Camp Nou weer van het veld geblazen (0-3). Het optimisme is dan ook groot wanneer Bayern München in de finale aantreedt tegen Borusia Dortmund. Het lijkt weer af te stevenen op een verlenging, totdat de bal kort voor tijd voor de voeten van Robben valt, die de bal langs Roman Weidenfeller schuift. De frustratie, de euforie en de opluchting. Alles lijkt van hem af te vallen nadat hij zijn club de Champions League heeft bezorgd.

Volledig scherm Arjen Robben met de Champions League na zijn winnende goal tegen Borussia Dortmund op 25 mei 2013. © ANP

2013/2014, halve finale met Bayern München (10 wedstrijden, 4 goals)

Met Pep Guardiola als nieuwe trainer is het spel van Bayern München vaak oogstrelend. Mede door zijn aanvallende speelstijl komt Robben tot vier goals en zes assists. Het aanvallende voetbal en de topvorm van de Nederlander leveren echter geen titelprolongatie op. De Duitsers worden in de halve finale weggecounterd door Real Madrid.

Volledig scherm Arjen Robben in actie tegen Real Madrid in de halve finale op 29 april 2014. © EPA

2014/2015, halve finale met Bayern München (7 wedstrijden, 2 goals)

Een jaar later strandt Bayern München weer in de halve finale. FC Barcelona is over twee wedstrijden met 5-2 te sterk. Misschien dat een fitte Robben het Barcelona wel lastig had kunnen maken. Een blessure teistert hem dan al twee maanden.

2015/2016, halve finale met Bayern München (3 wedstrijden, 1 goal)

Blessures voeren het daaropvolgende jaar ook de overhand. Robben komt tot slechts drie wedstrijden waarin hij wel twee keer het net vindt. Bayern München struikelt in de halve finale weer over een Spaanse club. Atlético Madrid bereikt de finale op uitgoals (2-2).

Volledig scherm Arjen Robben valt in voor Thomas Müller tijdens de halve finale tegen Atlético Madrid. © REUTERS

2016/2017, kwartfinale met Bayern München (8 wedstrijden, 1 goal)

Robben komt tot zeven wedstrijden en drie goals, maar kan niet voorkomen dat Bayern München weer wordt uitgeschakeld door een Spaanse club. Real Madrid wint na verlenging en plaatst zich daarmee voor de halve finale van de Champions League.

2017/2018, halve finale met Bayern München (9 wedstrijden, 0 goals)

Vijf keer op een rij. Weer is een Spaanse tegenstander te sterk voor de Duitsers. Real Madrid plaatst zich net als vorig jaar ten koste van Bayern München voor de eindstrijd. Wat goals van Robben hadden deze trend kunnen doorbreken, want de linkspoot blijft in negen wedstrijden op nul goals steken.

2018/2019, achtste finale met Bayern München (4 wedstrijden, 2 goals)

Na de eerste vier groepswedstrijden van 2018 staat de teller van Robben ook nog op nul. Het wordt dus weer tijd deze droogte te doorbreken. De groepswedstrijd tegen Benfica is dertien minuten onderweg als Robben deze magere cijfers oppoetst met een fantastische goal. Zeventien minuten later volgt zijn tweede goal. Bayern München wint met maar liefst 5-1 en koerst af op groepswinst. Robben kwam met zijn twee goals op 31 treffers in de Champions League, waarmee hij Roy Makaay en Patrick Kluivert (beide 29 goals) passeerde. Ruud van Nistelrooy blijft de meest trefzekere Nederlander in de Champions League met 56 goals.