Wuytens terug bij AZ, Aboukhlal nog niet speelgerechtigd

Van Bommel: Wij geven veel jonge spelers de kans

20:14 In aanloop naar de laatste kwalificatiewedstrijd voor de groepsfase van de Europa League waande Mark van Bommel zich nog niet zeker dat PSV daadwerkelijk in het toernooi komt. ,,Ik mag niet gokken”, zei hij in reactie op een vraag van een Cypriotische journalist die een paar keer vroeg of Van Bommel na de 3-0 zege op Apollon Limassol in Eindhoven al een ticket voor de lotto heeft gekocht.