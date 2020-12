Wordt Sinisterra morgen de supersub van Feyenoord in Oostenrijk?

Video Malacia wil zich niet verschui­len achter blessure­golf bij Feyenoord

4 december Hij is pas net weer fit, maar Tyrell Malacia moest tegen Dinamo Zagreb direct weer een volledige wedstrijd spelen bij Feyenoord. ,,Het zijn zware weken”, zei de 21-jarige linksback na de verloren groepswedstrijd in de Europa League (0-2). ,,We missen heel veel spelers. Maar dat mag geen excuus zijn. We moeten dit snel achter ons laten, op naar zondag.”