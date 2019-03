WK-finalist Kroatië met de schrik vrij tegen Azerbeidzjan

Denen met Jørgensen en Dolberg op valreep gelijk tegen Kosovo

21 maart Denemarken is in een oefeninterland in en tegen Kosovo ontsnapt aan een nederlaag. Het duel in Pristina eindigde in 2-2. De Deense gelijkmaker viel in de blessuretijd en kwam op naam van Pierre-Emile Højbjerg. De eerste treffer van de bezoekers verzorgde oud-Ajacied Christian Eriksen, die na ruim een uur tot scoren kwam uit een strafschop (1-1). Voor de thuisploeg troffen Amir Rrahmani en Bersant Celina doel.