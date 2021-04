Wijnaldum pareert kritiek met glansoptreden, Real Madrid is gewaarschuwd

Door Mikos Gouka

De avond dat Georginio Wijnaldum in mei 2019 Barcelona op Anfield over de knie legde, was hij aanvankelijk slechts wisselspeler. Het verhaal is bekend: de getergde Rotterdammer maakte twee doelpunten en kegelde op die manier de Spaanse topclub uit de Champions League.



Sindsdien is er veel gebeurd. Met de club én met de speler. Liverpool is inmiddels ver weggezakt, de speler is straks transfervrij en ligt geregeld onder vuur. Maar voor beide partijen gloort vanavond gewoon nog een ticket voor de halve finale van de Champions League. Deze keer moet die andere Spaanse grootmacht worden gevloerd en zijn er geen vier maar ‘slechts’ twee treffers nodig om dat te bereiken. ,,We halen vertrouwen uit die treffer in Madrid’’, zegt Wijnaldum. ,,De opdracht is heel duidelijk: tweemaal scoren en geen treffer incasseren.’’



De 30-jarige middenvelder uit Rotterdam droeg vorige week in Madrid de aanvoerdersband. De leider van Liverpool dus, al lijkt juist dit seizoen de heldenstatus hem te ontglippen. Wijnaldum is het gewend, de steeds terugkerende twijfels over hem. Na zijn entree als 16-jarige bij Feyenoord volgde op de aanvankelijke schouderklopjes al snel de vraag of hij wel echt zo goed was als werd gedacht.