Wijnaldum: Nog 95 minuten volhouden en we gaan naar de finale in Kiev

De aanwezigheid van Mohamed Salah helpt Liverpool rustig te blijven. De goalgetter nam twee treffers en twee assists voor zijn rekening. ,,We voeden hem zoveel mogelijk. Hij is in vorm. Dan moet hij gewoon de bal krijgen. Je ziet dat hij in orde is. Maar ook in wedstrijden waarin hij niet in zijn beste doen was, doet hij het gewoon voor ons. Dat geeft hem en ons extra vertrouwen. Hij heeft maar een momentje nodig.”



Wijnaldum prijst zich gelukkig met de ijzersterke aanvalslinie. ,,Je hebt drie spelers die het verschil kunnen maken. Als Mo gevaarlijk is, krijgt Sadio Mané ruimte en andersom. En Roberto Firmino doet het uitstekend als valse spits. Dan dwing je het vanzelf af.” Om die reden kijkt hij vol vertrouwen uit naar de return. ,,We scoren eigenlijk altijd. Dat weet Roma ook. En Mo, tegen zijn oude ploeg, is extra gemotiveerd. Hij is heel erg gefocust.”



De comeback van Roma tegen Barcelona in de kwartfinale houdt Liverpool bij de les. ,,We weten heel goed wat daar is gebeurd. Daarom moeten we zorgen dat het ons niet overkomt.”