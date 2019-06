Wijnaldum haalt alles uit de kast om familie op het veld te krijgen in Madrid

Klopp rekent eindelijk af met finale­vloek

Hij noemde zichzelf een beetje spottend de 'wereldkampioen van de halve finales'. Jürgen Klopp verloor als coach zes grote finales op rij, inclusief de eindstrijd in de Champions League vorig jaar tegen Real Madrid (1-3). Maar voor de 51-jarige Duitser was het zaterdagavond in Madrid eindelijk raak. Met Liverpool won hij in de finale van Tottenham Hotspur (2-0) dankzij treffers van Mohamed Salah en invaller Divock Origi.