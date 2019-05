Wijnaldum geschiedenisboeken in met superinvalbeurt

Met twee fraaie goals in de 54ste en 56ste minuut bracht Wijnaldum Liverpool helemaal terug in de wedstrijd. Omdat Divock Origi in de eerste helft al voor 1-0 had gezorgd en in de slotfase zelfs de 4-0 maakte, werd de 3-0 nederlaag in Barcelona volledig weggepoetst. Iets dat niemand na de zeperd van vorige week woensdag nog voor mogelijk hield. Liverpool staat op 1 juni in de Champions League-finale, misschien wel tegen Ajax.



Met zijn superinvalbeurt zette Wijnaldum zijn naam ook bij in de geschiedenisboeken. Zo werd hij de eerste invaller die twee keer scoort in een Champions League-halve finale (in één duel). Het was ook de eerste keer dat een invaller er in het toernooi twee maakte tegen Barcelona.



De laatste keer dat een invaller namens Liverpool twee keer doel trof in het miljoenenbal, was dat ook al een Nederlander. Ryan Babel sloeg in 2007 een dubbelslag tegen Besiktas (8-0). De laatste en enige keer dat een Nederlander twee keer scoorde in één CL-halve finale was veertien jaar geleden. Philip Cocu bezorgde PSV toen met twee goals een 3-1 zege op AC Milan. Het bleek net niet genoeg voor een finaleplaats.