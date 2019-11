Weghorst schiet Wolfsburg naar volgende ronde EL, Kluivert scoort voor Roma

Wout Weghorst heeft zich met VfL Wolfsburg verzekerd van overwintering in de Europa League. Dankzij een benutte penalty van de Nederlandse spits won de Duitse club in Oekraïne met 0-1 van FC Oleksandriya.

Weghorst werd op slag van rust bij een vrije trap onderuit getrokken en mocht de toegekende penalty vervolgens zelf verzilveren. Wolfsburg, waar ook Jeffrey Bruma in de basis stond, trok de nipte voorsprong over de streep.

Met acht punten uit vijf wedstrijden gaat Wolfsburg samen met AA Gent (negen punten) naar de laatste 32 in de Europa League. FC Oleksandriya en Saint-Etienne kunnen niet meer bij de bovenste twee eindigen in groep I en zijn uitgeschakeld.

Kluivert

Justin Kluivert was trefzeker bij AS Roma. De aanvaller maakte de 0-2 in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Medipol Basaksehir. AS Roma heeft dankzij de zege in Turkije nog volop zicht op plaatsing voor de knock-outfase.

Kluivert werd vier minuten voor rust diep gestuurd door Lorenzo Pellegrini en rondde keurig af in de verre hoek. Jordan Veretout had na een half uur uit een penalty de score geopend, Edin Dzeko zette nog voor de pauze de eindstand op het bord.

Roma, dat moeizaam aan de groepsfase was begonnen, zet dankzij de overwinning een grote stap richting de volgende ronde. De Italianen hebben net als Borussia Mönchengladbach acht punten in groep J, maar voelen nog wel de hete adem van Basaksehir (zeven punten) in de nek.