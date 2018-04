'Wat Liverpool en Roma doen, is vergelijkbaar met EL-finale Ajax'

Door Tim Reedijk



De Champions League. Saai! Voorspelbaar! Altijd dezelfde teams in de halve finales! Met dergelijke kritiek kwam je tot voor kort wel weg. De wedkantoren keren nu eenmaal niet veel uit als Real Madrid wéér de halve finales van de Champions League bereikt.



Maar deze editie is -sinds de kwartfinales- alles anders. Je bent nog niet bijgekomen van de storm op Anfield bij Liverpool – Manchester City (3-0) of Real Madrid wandelt alweer langs Matteo De Sciglio, Andrea Barzagli en Giorgio Chiellini alsof ze er niet staan (0-3). Een weekje later, als alles lijkt gespeeld, walst AS Roma na een kansloze heenwedstrijd over FC Barcelona heen in de return (3-0) voor een plek bij de laatste vier en scheelt het een haartje of Juventus maakt die 0-3 van de week ervoor weer goed in Bernabéu (1-3).



En nu, in de halve finales, zijn we ook weer spectaculair van start gegaan met de grote Mohamed Salah-show bij Liverpool – AS Roma (5-2). Vreemd genoeg kijkt niemand er meer gek van op als Roma volgende week een serieuze poging tot een inhaalslag gaat doen. De Champions League, tegenwoordig blijf je er weer voor thuis.



Maar hoe komt dat? ,,Het is leuk dat technische ploegen die aanvallend spelen zo ver komen", concludeert analist Ronald de Boer. ,,Defensieve ploegen als Chelsea, Manchester United en Atlético Madrid zijn al gesneuveld. Deels is dat geluk, dit gaat echt niet elk jaar gebeuren. Vergelijk het met de Europa League-finale die Ajax haalde. Ik verwacht over tien jaar weer dezelfde clubs als altijd, met misschien Manchester City en Paris-Saint Germain er structureel bij, maar voor nu is dit leuk en blijkt het dat aanvallend voetbal loont."