'Waarom zou je op gelijkspel spelen als je ook kunt winnen?'

,,We staan voor een grote, zeer grote uitdaging'', vervolgde Guardiola, die dit seizoen met zijn ploeg zowel in de Champions League als in de Premier League nog ongeslagen is. ,,We zullen op sommige momenten moeten verdedigen zoals we dit seizoen nog niet hebben gedaan. Ik ben benieuwd hoe mijn ploeg dit gaat uitvoeren. We hebben geen vrees voor Napoli, maar wel veel respect voor de manier waarop ze spelen.''

Napoli, dat twee weken geleden met 2-1 verloor in Manchester, is de koploper in de Serie A. Trainer Maurizio Sarri sprak dinsdag met ontzag over de Engelse lijstaanvoerder. ,,Geen ploeg is onoverwinnelijk. Maar City is de beste ploeg in Europa, met de beste coach in Europa op de bank.''