Waarom kleinduimpje Atalanta vanavond de favoriet is tegen reus Real Madrid

Door Maarten Dekker



Fernando Hierro, icoon uit het roemrijke verleden van Real Madrid, probeerde afgelopen weekend in de Spaanse krant AS de druk nog wat weg te nemen - of juist op te voeren, zo je wilt. Real hoeft echt geen angst te voelen voor de tegenstander van vanavond in de Champions League, benadrukte Hierro (52). ,,Met alle respect van de wereld voor Atalanta, dat met een prachtige ploeg extreem offensief voetbalt. Maar het is geen team om geïntimideerd van te raken. In mijn tijd waren Italiaanse tegenstanders echt van een ander niveau’’, doelde hij op de elftallen van Juventus, AC Milan en Inter die hij zelf in de jaren 90 en begin deze eeuw trof.



De woorden van de oud-verdediger onderstrepen dat er iets vreemds aan de hand is. De algehele teneur in voetballand is namelijk dat Real in dit tweeluik met Atalanta niet per se de favoriet is. Let wel: we hebben het hier over de grootmacht die dertien keer de Cup met de Grote Oren won, die zelfs in coronatijd nog een astronomische omzet draait en die zich op de transfermarkt richt op mannen als Paul Pogba, Neymar en Kylian Mbappé, de absolute buitencategorie. En die club zou nu moeten oppassen voor een bescheiden provincieclub die slechts de Italiaanse beker van 1963 in de prijzenkast heeft staan en zich voor versterkingen richt op de eredivisie en andere tweederangs competities?