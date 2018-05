Waarom dit de mooiste prijs uit de loopbaan van Torres is

,,Op sentimenteel vlak is dit voor mij de belangrijkste beker'', zei Torres in Lyon, met de bokaal voor de Europa League in zijn handen. ,,Ik mag me gelukkig prijzen dat ik in mijn carrière veel heb gewonnen. Maar hier droomde ik al als kind van, om met 'mijn' club een belangrijke beker te veroveren.''



De nu 34-jarige spits werd als vijfjarig jochie al fan van Atlético, dat Torres op zijn elfde opnam in de jeugdopleiding. Zes jaar later debuteerde Torres in het eerste van de 'Rojiblancos', die destijds nog op het tweede niveau speelden. De Spanjaard groeide al snel uit tot topschutter en aanvoerder van Atlético, maar een grote prijs pakken lukte niet.

Torres ging zijn erelijst pas vullen toen hij via Liverpool bij Chelsea was beland. In 2015 keerde de spits terug in Madrid, omdat hij ook met Atlético succes wilde hebben. Gisteravond volgde in Lyon dan eindelijk de ultieme bekroning.