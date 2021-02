Waarom Ajax Lille ondanks de voorsprong ook voor de return niet onderschatten mag

Door Johan Inan



Lille is één van revelaties in Europa, een ploeg die bewijst dat het thuisvoordeel dit seizoen grotendeels is verdampt. Waar Ajax in poulefase van de Champions League op vreemde bodem meer punten binnenharkte dan in eigen huis, flikte de Franse koploper een treetje lager in de Europa League hetzelfde kunstje.



Oud-Ajacied Zlatan Ibrahimovic, die met AC Milan in San Siro aan banden werd gelegd (0-3), kan erover meepraten. Bij Sparta Praag scoorde de ploeg van de van Ajax overgenomen Sven Botman zelfs vier keer (1-4). Hoe gevaarlijk en meedogenloos Lille buitenshuis kan zijn, onderstreept Ajax’ tegenstander ook in de recente, nationale serie. Sinds eind november verspeelde Lille buitenshuis namelijk geen punt. Acht uitzeges op rij zorgen ervoor dat ook Ajax zich nog niet rijk kan rekenen. ,,Wij zijn ons daar bewust van”, stelt Ten Hag, die ten opzichte van de sterke heenwedstrijd nog voldoende verbeterpunten bij Ajax ziet. ,,Die verbetering zal ook zeker plaats moeten vinden om een ronde verder te komen.”