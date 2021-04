Vuurwerk bij hotel verstoort nachtrust spelers Manchester City

In aanloop naar de return in de kwartfinales van de Champions League in Duitsland werd er volgens Britse media bij het hotel van de Engelse club drie keer vuurwerk afgestoken: om 02.45, 04.30 en om 05.30 uur. ,,We hebben geen meldingen ontvangen, maar de brandweer is na middernacht uitgerukt voor een brand in de buitentuin van het hotel. Er was echter geen vuurwerk te horen of te zien”, liet een woordvoerder van de plaatselijke politie weten.