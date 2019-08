Vormer helpt Club Brugge na spektakelstuk naar play-offs

LIVE | Returns derde CL-voorronde, wat wordt de mogelijke opponent van Ajax?

18:13 Niet alleen Ajax en PAOK Saloniki proberen vanavond de play-offs van de Champions League te bereiken. Er staan in totaal tien returns in de derde voorronde op het programma. Uiteraard is er speciale aandacht voor Qarabag FK - Apoel Nicosia, want daaruit komt de mogelijke opponent van Ajax. Volg alles hieronder live.