Voorzitter Agnelli wil videoscheidsrechters in Europa

Na de dramatische afloop van het duel met Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League heeft voorzitter Andrea Agnelli van Juventus opgeroepen om ook in de Europese toernooien zo snel mogelijk videoarbitrage in te voeren.

,,Een arbiter op de doellijn is niet hetzelfde als een arbiter achter tv-schermen. Het gaat niet over zomaar één of twee incidenten, maar over wel of niet doorgaan in een groot toernooi waarmee zoveel geld en prestige gepaard gaat'', zei Agnelli. ,,We kunnen niet toestaan dat zulke incidenten blijven plaatsvinden.''

De topman van Juventus doelde op de strafschop die Real Madrid vlak voor het verstrijken van de blessuretijd kreeg. Een dag eerder was een doelpunt van Manchester City tegen Liverpool ten onrechte afgekeurd. ,,Spelers maken fouten, scheidsrechters ook. Maar deze man was de controle volledig kwijt'', zei Agnelli over de Engelsman Michael Oliver, die ogenschijnlijk wel terecht een strafschop toekende aan Real Madrid. ,,Als de UEFA niet klaar is voor videoarbitrage, moeten ze zo snel mogelijk mensen gaan trainen. Zoals we in de Serie A al hebben gedaan en ook in Duitsland en Portugal.''

Lucas Vázquez, de Madrileen die de strafschop verdiende, snapt alle discussie niet. ,,Logisch dat Juventus boos is, het gebeurde in de laatste minuut, maar het was wel een penalty. Cristiano gaf me de bal en net toen ik wilde schieten, duwde die verdediger mij van achteren onderuit.''