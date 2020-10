Voormalige brandhaard Bergamo, stad die langzaam weer op slot gaat

Hij ziet ze nog af en aan rennen. Receptionist Robin vertelt over het begin van het voorjaar, toen hotel Excelsior San Marco een urgente metamorfose onderging om tientallen Russische militairen onder te kunnen brengen, die op hun beurt coronahaard Bergamo van noodhulp konden voorzien.



Toen was het een gekkenhuis, beschrijft Robin. De ziekenhuizen zaten propvol en overal werd geïmproviseerd om het vermaledijde coronavirus enigszins in bedwang te kunnen houden. Maar er was geen houden aan in Bergamo. In het epicentrum van de uitbraak dicteerden ambulancesirenes het straatgeluid en lieten naar verluidt zo’n 4500 Italianen het leven.