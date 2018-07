Vooral Arshavin springt in het oog bij AZ-opponent FC Kairat

Statistieken Ajax hoopt negatieve reeks tegen Oostenrij­kers te doorbreken

25 juli Ajax en Sturm Graz staan vanavond (20.30 uur) voor het eerst in de historie tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. Naar in het verleden behaalde resultaten kunnen we dus niet kijken, maar er zijn voldoende fraaie statistieken te vinden over het duel in de tweede voorronde van de Champions League.