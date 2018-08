Voor spion Wöber zitten er vanavond geen speelminuten in

Max Wöber (20) had zich de eerste wedstrijd die hij met Ajax in zijn geboorteland Oostenrijk speelt, wellicht anders voorgesteld. Als Ajax vanavond tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League de 2-0 thuiszege gaat verdedigen, zit hij op de bank.

Door Nik Kok



De verdediger is nu een jaar Ajacied en begon aanvankelijk goed in Amsterdam met een reeks aan basisplaatsen van oktober tot en met december maar is nu alweer enige tijd geen vaste waarde mee bij Ajax. En met de toegenomen concurrentie in Ajax’ laatste linie zit dat er voor hem waarschijnlijk ook niet in voor hem. Toch zat de drievoudig Oostenrijks international gisteren naast trainer Erik ten Hag achter de tafel tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel. Niet omdat hij vanavond minuten gaat maken tegen Sturm Graz, maar omdat simpelweg omdat hij Oostenrijker is en zo de Oostenrijkse media goed kan bedienen. Die waren namelijk wel nieuwsgierig naar de ‘Spitzel’ (spion) van Ajax.

Wöber, die in Oostenrijk speelde voor concurrent Rapid Wien, heeft zijn ploeggenoten goed geïnformeerd over Sturm Graz. ,,Over de spelers van Sturm die ik goed ken. En vorige week op de wedstrijddag heb ik de opstelling van hen geanalyseerd.” De verdediger heeft in Matthijs de Ligt, Daley Blind, Perr Schuurs en ook Frenkie de Jong inmiddels stevige concurrentie. ,,Maar als mijn kans komt, moet ik die pakken”, weet Wöber. Trainer Ten Hag ziet de toekomst van Wöber helemaal niet zo donker in. ,,We gaan dit seizoen veel wedstrijden spelen en dan hebben we veel spelers nodig. Max is een volwaardig lid van de eerste selectie. Ook tegen Sturm Graz al.”

Ajax kan zich vanavond vasthouden aan het feit dat het pas één keer eerder in de clubhistorie een 2-0 thuiszege wist te verspelen in de return. Dat gebeurde in 2013 tegen Steaua Boekarest. Ajax verloor toen in Boekarest na strafschoppen in de tweede ronde van de Europa League.