Voor het eerst in zes jaar geen Messi en Ronaldo

Barcelona moest op Anfield met 4-0 buigen voor het ontketende Liverpool, dat zich daardoor voor het tweede jaar op rij plaatste voor de finale. Het is niet alleen de eerste keer sinds 2013 dat Messi en Ronaldo beiden ontbreken in de finale, het is ook voor het eerst in zes jaar dat er geen Spaanse club in de finale staat. In 2013 ging de eindstrijd tussen de Duitse ploegen Bayern München en Borussia Dortmund. Arjen Robben bezorgde Bayern toen op Wembley de hoofdprijs (2-1).