Volslagen maf: had Chelsea gescoord dan had VAR wél naar rode kaart Blind gekeken

Maar dit werd toch juist een strafschop?

,,Ja, maar dan gaat de beoordeling alléén over de overtreding die de directe aanleiding voor de strafschop is. De beoordeling mag niet gaan over een overtreding die daaraan vooraf gaat. ’’



Dus als Tammy Abraham de bal niet op de hand van Veltman had geschoten, maar een doelpunt had gemaakt, was er een heel andere discussie geweest?

,,Ja, dat had de VAR wél kunnen ingrijpen voor die overtreding op Blind.”



Is dat niet gek?

,,Dat is heel maf. Dat had de VAR kunnen zeggen: doelpunt telt niet, vrije trap voor Ajax. Dan had Blind ook zijn tweede gele kaart niet gehad. Dan nog is het de vraag over de VAR had ingegrepen hoor, want mijn stelling blijft dat de VAR en de scheidsrechter nu te nauw bij elkaar betrokken zijn. Het zijn landgenoten en ze stappen na de wedstrijd in hetzelfde vliegtuig. Ze steunen elkaar daardoor te veel en dat is niet goed aan het systeem.”