Vitesse mikt op Wonder van Bazel: 'In Arnhem hadden wij de controle'

De marge van vorige week (0-1, in blessuretijd gemaakt door oud-Vitessespeler Ricky van Wolfswinkel) lijkt overbrugbaar, maar heeft wel een kloof geslagen in de route van Vitesse naar de Europa League. De Arnhemmers hebben in het Sankt Jakob Park minimaal één treffer nodig, tegen een club die de een flinke status in Europa heeft opgebouwd. ,,We moeten de balans vinden tussen aanvallen en controle houden", zegt trainer Leonid Sloetski. ,,De tactiek wordt heel erg belangrijk. Wij moeten geduld hebben. We moeten wachten op kansen en dan ditmaal wél toeslaan. Want dat is in internationaal voetbal noodzaak. Ik verwacht een wedstrijd, waarin er toch meer behoudend wordt gespeeld. Het gaat hier voor beide clubs wel om een enorm belangrijk resultaat."



,,We zijn kwalitatief gelijkwaardig aan Basel", stelt Chelsea-huurling Jake Clarke-Salter. ,,Er is echt een kans om verder te komen. Maar dan moet alles kloppen. In Arnhem hadden wij de controle. We hadden ook de beste kansen. Basel ontsnapte.”