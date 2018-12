Virgil van Dijk: Ik ging voor de bal

De Belgische aanvaller kreeg de hoon van de supporters op The Kop End over zich heen, omdat hij naar hun idee theater maakte. De voormalige PSV’er, zo gaf Van Dijk aan, stelde zich echter niet aan. ,,Hij had echt veel pijn. Ik zei meteen tegen hem, dat ik hem nooit wilde raken. Ik vond de straf een beetje zwaar. Ik ging voor de bal en won die ook. Als je de beelden in slowmotion bekijkt, lijkt het al snel heel zwaar. Maar ja, ik moet het accepteren.”

Veel tijd om na te denken over de ongelukkige sliding kreeg Van Dijk niet. De spanning op de laatste ontmoeting in de groepsfase was daarvoor te groot. Napoli hoefde maar één keer te scoren om Liverpool uit te schakelen. ,,Zenuwen wil ik het noemen”, reageerde hij. ,,Maar ik begrijp het nagelbijten van het publiek. We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken. Het is soms een beetje frustrerend als je zelf kansen blijft missen. Mezelf meegerekend.”

Van Dijk volleerde in de tweede helft een voorzet hoog over het doel van keeper David Ospina. Achterin maakte hij daarentegen geen fout. ,,We moesten het compact houden. Dat deden we. Om eerlijk te zijn: we verdienen de lof die we krijgen voor hoe verdedigen. Dat begint voorin. Met vroeg druk zetten. Komen ze toch dichterbij, dan staan we klaar.”

Eén van de weinige keren dat de defensie geen antwoord klaar had op de aanvalsdrift van Napoli liet doelman Alisson zijn kwaliteiten zien. Met een geweldige reactie stopte hij een uithaal van invaller Arkadiusz Milik in de slotminuten, tot vreugde van Van Dijk. ,,Je kon het aan mijn reactie zien. Schitterend. Dat grote lijf dat razendsnel dichterbij komt. Je weet dat hij het kan, maar nu toonde hij het op een cruciaal moment.”

Ambitie

Van Dijk durfde na de ontsnapping meteen zijn ambitie uit te spreken voor dit seizoen. ,,We willen de Champions League winnen. Als we het beter willen doen dan vorig jaar, toen we de finale haalden, moet dat. Je moet blijven dromen. Daarvoor ben je voetballer geworden. Het maximale willen halen.” Het thuispubliek, negentig minuten lang zingend, kan daarbij helpen. ,,Zeker in de Champions League maken ze echt een verschil.”

Na afloop van de wedstrijd stapte Van Dijk meteen af op Kalidou Koulibaly. Ze ruilden shirtjes en schudden elkaar de hand. ,,Ik ben geen fan van hem, maar heb vaker een praatje met hem gemaakt. Hij is een van de beste verdedigers in Europa. En zo toon je respect naar elkaar als collega’s. Hij verdient zeker respect. Ook vanavond was hij weer ijzersterk.”