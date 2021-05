Villarreal grijpt onder ‘Koning Europa League’ eerste hoofdprijs ooit: Man United geklopt in thriller

De nummer twee van Nederland stuurde een uur voor de aftrap met een knipoog de complimenten voor de opstelling en de gelukwensen voor de finale naar Manchester United. Voor PSV stond er in Gdansk veel op het spel. Bij een zege van de Engelse grootmacht zouden de Eindhovenaren niet in de tweede, maar in de derde voorronde van de Champions League instromen. Dat komt doordat een EL-zege de Mancunians een direct ticket voor pot één van het miljardenbal had opgeleverd. AS Monaco nam in dat geval het rechtstreekse entreebewijs van de nummer twee van Engeland over en PSV ging daardoor weer met de plek in de derde voorronde van de Franse nummer drie aan de haal.

En dat had een slok op een borrel gescheeld, aangezien PSV door de eindzege van Villarreal, de nummer zeven van Spanje die in Europees verband ongeslagen bleef dit seizoen, niet twee maar drie hordes te nemen heeft om de poulefase van de Champions League te bereiken. Daar komt bij dat de officiële aftrap van PSV nu in de derde week van juli plaatsheeft (anders begin augustus) en – misschien wel het belangrijkst – de ploeg van Roger Schmidt nu nog niet verzekerd is van Europees voetbal.

Spaanse traditie

Villarreal voorkwam het gunstige PSV-scenario door een bijzondere Spaanse traditie in stand te houden. Clubs uit La Liga lieten zich sinds de eeuwwisseling in vijftien opeenvolgende Europese finales tegen niet-Spaanse clubs niet één keer verrassen. Ook nu Manchester United favoriet was, bleek de Spaanse underdog de slimste. Na een chaotische openingsfase, waarin kansen spaarzaam waren, nam Villarreal brutaal de leiding. De aangesneden en afgemeten vrije trap kwam van de voet van Dani Parejo, waarna Gerard Moreno, in eigen land door velen beschouwd als beste Spaanse speler van het seizoen, de bal de lange hoek in verlengde.

Daarmee zette EK-ganger Moreno zijn club op koers voor de eerste grote (Europese) prijs in de geschiedenis van de club. Trainer Emery wist al heel goed hoe de trofee voelde, aangezien hij als coach van Sevilla tussen 2014 en 2016 op rij beslag legde op de Europa League. Met Arsenal, de club die hij in de halve finale uit het toernooi kegelde, verloor hij twee jaar geleden de finale van Chelsea.

Volledig scherm © Pool via REUTERS Die kant leek het opnieuw even op te gaan, toen Edinson Cavani (34) aan het begin van de sterke tweede helft sluw aan de buitenspelval ontsnapte en zich met een rake schuiver opnieuw een transfervrije topaanwinst toonde. In de storm die zijn ploeg na rust ontketende, bezweek Villarreal ondanks grote kansen voor Marcus Rashford en Cavani, echter niet. Na een saaie en lelijke verlenging, waarin United-doelman David de Gea na 21 benutte penalty’s als eerst miste, vierde Villarreal een primeur.

Wisselvallig seizoen

Dat is een hard gelag voor United, dat in 2017 ten koste van Ajax de beste bleek, maar onder coach Ole Gunnar Solskjaer al tweeënhalf jaar op zilverwerk wacht. De Engelse gigant werd ondanks een wisselvallig seizoen best of the rest achter stadsgenoot City in de Premier League, maar slaagde er in Gdansk niet in om de onrust (even en verder) naar de achtergrond te verdrijven met een triomf. Die onrust houdt ook verband met de aanmelding voor de geflopte Super League, waarna supporters het met een invasie op Old Trafford op de clubeigenaren muntten.

De druk op de Amerikaanse familie Glazer zal verder toenemen door de verloren finale. Die heeft dus ook gevolgen voor PSV, dat komend seizoen vroeg moet pieken als Galatasaray, Rapid Wien of Midtjylland op 20 of 21 juli al in de tweede voorronde van de Champions League de tegenstander is.

