Vilhena met Krasnodar hard onderuit bij Olympiakos

Maduro en De Boer ‘Het is duidelijk nog zoeken bij Ajax’

13:12 Ajax bleef gisteravond op Cyprus in een moeizame wedstrijd steken op een 0-0 gelijkspel tegen APOEL Nicosia. Volgende week woensdag moet Ajax zich in de Johan Cruijff Arena zien te plaatsen voor de poulefase van de Champions League. ,,Ik denk dat het zal lukken, maar Ten Hag is duidelijk nog zoekende naar zijn ideale opstelling. Dat is altijd lastig in deze belangrijke fase van het seizoen,” zegt Hedwiges Maduro.