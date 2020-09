Vilhena en Krasnodar zetten eerste stap naar CL-groepsfase

Vilhena en consorten moesten aan de bak en wisten de score alsnog om te buigen. Viktor Claesson benutte nog voor rust een strafschop, waarna Marcus Berg ook nog van waarde was. De voormalig aanvaller van FC Groningen en PSV wipte de bal over de PAOK-doelman heen, waarna Rémy Cabella de bal alleen nog maar hoefde in te tikken. Hij bepaalde de eindstand op 2-1.



De return is volgende week woensdag in Griekenland.