Vijf spelers Ajax in Europese selectie, ook plekje voor Wijnaldum en Van Dijk

Video Kijk hier live mee met de huldiging van Liverpool in eigen stad

17:39 De selectie van Liverpool keerde vanmiddag terug op John Lennon Airport, nadat het gisteravond in Madrid de Champions League-finale won. Vanaf 17.00 uur is er een groot feest in de stad, waar de selectie met een bustour de Cup met de Grote Oren aan de tienduizenden fans zal tonen. Kijk hier live mee.