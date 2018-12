Vijf Anfield-classics: van Fairclough, via Kuyt en Litmanen naar Gerrard

Arjen Robben zal met weinig genoegen terugdenken aan deze avond, die niettemin flink oranje werd gekleurd. Want twee andere Nederlanders, Dirk Kuyt en Boudewijn Zenden, leidden Liverpool op wéér een sprookjesachtige avond naar de finale van de Champions League. Nadat Daniel Agger de 1-0 van het heenduel in Londen had gerepareerd stevenden de twee Engelse grootmachten af op strafschoppen. Daarin miste Robben, benutte Zenden de eerste Engelse pingel en zorgde Kuyt vanaf de strafschopstip voor de beslissing tegen de Blues, waar Khalid Boulahrouz als reserve op de bank bleef. ‘It was left for Dirk Kuyt, the man for the big moments, to slot home the winning kick and send the Reds to Athens’, zo meldt de site van Liverpool nog altijd vol trots.