Viergever wil meer na zege PSV op Sporting: ‘Deze selectie is hongerig’

PSV kende een prima start in de groepsfase van de Europa League met een 3-2 overwinning op Sporting. ,,Een overwinning in eigen huis is belangrijk om perspectief te krijgen. En Sporting is gewoon een goede tegenstander”, zei PSV-verdediger Nick Viergever na de winst op de Portugezen.

PSV had het aan het einde van de tweede helft nog wel lastig met Sporting, dat de aansluitingstreffer nog wist te maken. ,,Echt in de problemen kwamen we ook weer niet, er waren soms wel wat situaties voor ons doel, waar Jeroen (Zoet, red.) goed op zijn plek staat en de ballen goed pakt. De eerste helft maken we twee goede goals en komen zij door een vervelend moment terug op 2-1. De 3-1 in de tweede helft gaf ons weer een marge en rust. Daarna staat Jeroen een paar keer goed op zijn plek, maar scoren ze toch nog. Maar uiteindelijk winnen we.”

En die zege wordt gekoesterd door Viergever, die de Europa League ‘een heel belangrijk toernooi’ vindt. De ervaren verdediger speelde alweer zijn 74ste Europese wedstrijd en wil overwinteren. ,,Dan moet je de eerste wedstrijd winnen. We willen zo lang mogelijk Europees spelen, deze selectie is ook gewoon hongerig”, merkt Viergever. Hoe ver PSV kan komen? De linkspoot blijft rustig. ,,We hebben net een wedstrijd gespeeld, maar er zijn heel veel goede ploegen in de Europa League tegenwoordig. De zege op Sporting is een goede eerste stap.”

Leuke tegenstanders

Met AZ en Ajax kwam hij meerdere malen in de eindfase van het toernooi. Met AZ reikte hij tot de kwartfinale, met Ajax kwam hij zelfs in de finale. Viergever heeft gemerkt dat de Europa League de laatste jaren in waarde is toegenomen. ,,De stadions zitten vol en je speelt tegen leuke tegenstanders, dat is anders dan toen ik bij AZ zat. Toen speelden we heel veel tegen landen uit het Oostblok, nu heb je mooiere wedstrijden. Het publiek neemt het ook serieus en voor onszelf is het beter dan trainen”, zegt Viergever. PSV speelt op 3 oktober tegen Rosenborg.