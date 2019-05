Vier finalisten uit Engeland? Premier League maakt einde aan Spaanse hegemonie

Het gebeurde nog nooit dat alle finalisten van de Europese toernooien uit één land afkomstig waren, maar de kans op die primeur is levensgroot aanwezig. Arsenal hoeft in Valencia alleen nog maar een 3-1 voorsprong uit de heenwedstrijd te verdedigen. In de andere halve finale van de Europa League heeft Chelsea de beste papieren na de 1-1 bij Eintracht Frankfurt. Hoe dan ook is er dit seizoen een einde gekomen aan de Spaanse overheersing. Sinds het seizoen 2013-2014 werden maar liefst negen van de tien Europese hoofdprijzen gewonnen door een club uit La Liga. De Champions League ging in deze periode vijf keer naar Spanje (Real Madrid 4x, Barcelona 1x), de Europa League was 3x voor Sevilla en 1x voor Atlético. De enige club die bij de Spanjaarden een voet tussen de deur kreeg, was Manchester United, dat in 2017 de Europa League-finale van Ajax won.

In de afgelopen tien seizoenen stond er 30x een Spaanse club in de halve finale van de CL of EL. Dat is twee keer zo veel als de nummer 2 - Engeland (15x) - op die lijst. Sinds 2009-2010 haalden 15 Spaanse clubs de finale (CL en EL) tegenover 7 uit Engeland. Duitsland (11x) en Italië (7x), Portugal (6x) en Frankrijk (4x) volgen op een afstandje.



Het gebeurde niet eerder dat een land zo lang zo dominant was in het Europese clubvoetbal. Incidentele uitschieters waren er wel eens. Zo stonden in het seizoen 1979-1980 vier Duitse clubs in de halve finales van de UEFA Cup (winnaar Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart en FC Köln) in een seizoen dat HSV de Europa Cup 1-finale verloor van Nottingham Forest.



Maar vier finalisten uit één land zou een unicum zijn. Met de zege op Ajax schreef Tottenham Hotspur sowieso al geschiedenis. Het werd na Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United en Nottingham Forest de achtste club uit Engeland die zich plaatste voor de finale van de Champions League/Europa Cup 1. Spanje staat met vier clubs (Real Madrid, Barcelona, Atlético en Valencia) ‘slechts’ vierde op die lijst, net voor Nederland (Ajax, Feyenoord en PSV) maar achter Duitsland en Italië (ieder 6).