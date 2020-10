Vier coronabesmettingen bij Club Brugge voorafgaand aan Champions League-duel

Doelman Simon Mignolet, verdediger Odilon Kossounou en aanvaller Michael Krmencik hebben een positieve coronatest afgelegd. Ook directeur Vincent Mannaert heeft het longvirus opgelopen. Het viertal is in quarantaine gegaan.

Mignolet deed zaterdag nog de gehele wedstrijd mee tegen Standard Luik (1-1). Ook Kossounou en Krmencik waren actief in dat duel. Vooral het wegvallen van de sterke doelman Mignolet is een domper voor de ploeg van de Nederlanders Ruud Vormer en Noa Lang. Reservekeeper Ethan Horvath zal in St. Petersburg zijn plaats waarschijnlijk innemen.