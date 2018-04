Vier ‘big spenders’ Champions League uitgeschakeld

Barça gaf het geld vooral uit aan twee spelers: Philippe Couthinho (120 miljoen euro) en Ousmane Dembélé (115 miljoen euro). Coutinho kon echter niet worden ingezet omdat hij dit seizoen al voor Liverpool in de Champions League speelde. Dembélé mocht gisteravond tegen Roma pas vijf minuten voor tijd invallen.



Ook nummer 2 op de ranglijst, Manchester City, moest gisteravond tegen Liverpool het onderspit delven. Pep Guardiola mocht van de Arabisch oliesjeiks liefst 315,8 miljoen euro uitgeven. Dat was niet genoeg voor de halve finale.



Chelsea en PSG werden al in de achtste finales uitgeschakeld. PSG haalde naast Neymar alleen nog verdediger Yuri Berchiche voor 16 miljoen euro. De transfer van Kylian Mbappé is dankzij een slimme constructie opgenomen als huur, pas komende zomer moet PSG liefst 175 miljoen euro aan AS Monaco betalen.



Van de ploegen die nog in het toernooi zitten, gaf Liverpool met 168,03 miljoen euro het meeste geld uit. Dé toptransfer was die van Virgil van Dijk. De Nederlandse verdediger kwam in januari voor liefst 78,8 miljoen euro over van Southampton.



Opvallend is het lage bedrag dat Real Madrid uitgaf: 40, 5 miljoen euro. De laatste keer dat de Koninklijke over de 100 miljoen euro ging, was in het seizoen 2014-2015. Toen spendeerde Real, waar de grootste sterren al jaren vastliggen, 75 miljoen euro aan James Rodríguez. In totaal werd toen 126 miljoen euro uitgeven. Vorig seizoen mocht Real vanwege het overtreden van de transferreglementen in de winter geen aankopen doen van de FIFA.