Video | Pijnlijke aftocht oud-Ajacied Traoré na duel met Dumfries

CR7 rijgt CL-re­cords aaneen: Ronaldo nu op gelijke hoogte met Iker Casillas

14 september Cristiano Ronaldo speelt vanavond in Bern tegen Young Boys zijn 177ste wedstrijd in de Champions League. De aanvaller van Manchester United evenaart oud-keeper Iker Casillas. Nummer drie is Xavi (151), die vrijwel zeker dit najaar wordt achterhaald door Lionel Messi (149). Nummer 5 in het rijtje is Raul. De top 5 heeft een verleden bij Real Madrid en FC Barcelona.