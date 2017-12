Verraste Vermeer heeft genoten: 'Stijlvol afscheid'

Doelman Kenneth Vermeer van Feyenoord keek in De Kuip met een gelukzalig gevoel terug op de afsluitende groepswedstrijd tegen Napoli (2-1) in de Champions League.

,,Ja, een stijlvol afscheid'', beaamde de Amsterdamse keeper, die voor één keer in het Rotterdamse doel collega Brad Jones mocht vervangen en meteen als aanvoerder fungeerde. ,,We hebben als team hard gestreden. Deze overwinning moeten we meenemen naar de eredivisie.''

Vermeer moest in de tweede minuut al een Italiaanse treffer incasseren. ,,Nee, dat was geen lekker begin, het is ons eens eerder overkomen'', erkende hij. ,,Maar we hebben onszelf goed herpakt. Met tien man hebben we de wedstrijd goed afgemaakt en de winst afgedwongen.''