Vermoeide Messi op zoek naar ritme bij Barcelona

Ziyech: We zijn nu ook goed in counters

2 oktober Ondanks de 0-3 zege vond Hakim Ziyech dat Ajax vanavond ‘niet de beste wedstrijd heeft gespeeld. ,,We waren heel efficiënt in het kansen afmaken. Normaal zijn we een goed voetballende ploeg maar vanavond hebben we ook laten zien dat we goed zijn in counters”, aldus de maker van de openingsgoal bij Veronica.