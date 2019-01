Vermoedelijke hacker van Portugese voetbalclubs opgepakt

‘Een mooi duel tussen twee legendari­sche clubs’

17 december Real Madrid begon in Abu Dhabi zijn voorbereiding op het WK-clubs, waarin de ploeg woensdag in de halve finale tegen het Japanse Kashima speelt, en leek niet echt bezig met de loting in de Champions League. Coach Solari gaf zijn persconferentie zo vroeg, dat nog niet bekend was dat Ajax de tegenstander zou zijn en hij niet naar zijn reactie daarop gevraagd kon worden. Tevreden zullen hij en zijn spelers wel zijn, omdat ze vooral de drie Engelse kluiven wilden mijden: Liverpool, Manchester United en Tottenham Hotspur.