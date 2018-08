Vermeer: wordt weer wachten op volgende kans

Malacia krijgt kans tegen Trencin, Larsson vervangt Boëtius

16 augustus Tyrell Malacia krijgt vanavond tegen AS Trencin een nieuwe kans in de hoofdmacht van Feyenoord. De jonge linksback is zo goed als zeker de vervanger van Calvin Verdonk in het duel waarin de Rotterdammers een 4-0 nederlaag moeten wegpoetsen om uitzicht te blijven behouden op de poulefase van de Europa League.