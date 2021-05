Verhuist finale Champions League van Istanboel naar Lissabon?

In de finale staan met Chelsea en Manchester City twee Britse clubs waardoor verplaatsing naar Londen een optie leek. Maar eerste gesprekken tussen de UEFA en de Britse autoriteiten hebben geen resultaat opgeleverd. Porto of opnieuw Lissabon, waar vorig jaar het toernooi vanaf de kwartfinales in een bubbel werd afgewerkt, zijn alternatieve locaties.

De Engelse eindstrijd staat nog voor 29 mei in Istanbul op de agenda, maar Turkije is door Groot-Brittannië aangemerkt als hoogrisicogebied vanwege corona. Daardoor kunnen reizigers uit Engeland de finale in Istanbul niet bijwonen.

Wembley

De UEFA zei vorige week nog te mikken op minimaal 4000 fans van zowel Chelsea als Manchester City bij de finale. Daarnaast moet de eindstrijd wat de UEFA betreft ook bijgewoond kunnen worden door tal van officials, sponsoren, tv-personeel en andere mediavertegenwoordigers.

Op het imposante Wembley in Londen zou er voldoende plek zijn om iedereen coronaproof te ontvangen, maar in dat geval dienen de Britse autoriteiten de buitenlandse bezoekers nogal wat dispensaties te verlenen op coronagebied. Vooral de door de UEFA gewenste vrijstellingen van de Britse quarantaineregels vormen naar verluidt nog een flink obstakel in de onderhandelingen over een verplaatsing van de finale naar Wembley.

In Portugal, dat door de Britse overheid als laagrisicogebied wordt gezien, zijn de coronaregels aanzienlijk minder streng. Britse fans mogen onder bepaalde voorwaarden naar het Zuid-Europese land afreizen en hoeven bij terugkeer niet in quarantaine. De UEFA kan in Porto of Lissabon haar andere gasten waarschijnlijk ook beter van dienst zijn. Daardoor grijpt het ‘logische’ Londen wellicht toch nog naast de CL-finale. De UEFA neemt mogelijk dinsdag een definitief besluit.