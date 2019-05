Verdriet en blijdschap gevangen in de mooiste foto's

De Jong: Tottenham verdiende het op basis van tweede helft om door te gaan

0:17 Zelfs bij Frenkie de Jong kon er woensdag na de uitschakeling in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur geen lachje meer vanaf. ,,Iedereen was stil, niemand zei iets in de kleedkamer'', aldus de middenvelder van Ajax na de nederlaag van 2-3. ,,We waren zo dichtbij, wat een teleurstelling.''