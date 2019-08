Veltman: Het was een zware wedstrijd, maar moeten het in Arena af kunnen maken

,,Het was een zware wedstrijd‘’, begon Veltman voor de microfoon van Veronica. ,,Uiteindelijk blijft het 0-0, maar dit moeten we in de Arena af kunnen maken. Het ging echt op en neer. Omdat wij een beetje slordig waren af en toe kom je in de counter terecht en dat gebeurde ons te vaak.‘’



Veltman pakte zelf al geel in de eerste helft. Of hij het gevoel heeft dat hij met die ene prent nog goed is weggekomen? ,,Nee, er was helemaal niks aan de hand. Natuurlijk maak ik me breed, maar als hij meer snelheid had dan had ik hem misschien echt tegengehouden. Ik vond de scheidsrechter verder wel prima fluiten. Ik denk dat voor die gele kaart wel wat te zeggen viel. Soms moet je de aanval eruit halen en dat kwam doordat wij vaker de bal te snel verloren. Ik moet ook zeggen dat zij bij elk tikje gingen liggen, maar dat deed de scheids prima.‘’