VAR opereert voor het eerst op afstand in Champions League

Bronstige PS­V-spit­sen gaan te veel voor eigen succes: ‘Het moet niet doorslaan’

24 november PSV heeft drie of vier potentiële topscorers van de eredivisie in huis. Maar niet als ze elkaar in de weg zitten, zoals tegen FC Twente. ,,Een zekere eerzucht hoort bij een midvoor, hè. Alleen moet het niet doorslaan. Dat is nooit goed.”