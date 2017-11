Van Gaal over Everton-geruchten: 'Zou niet op mij inzetten'

Week van de waarheid voor Peter Bosz: Champions League én Kohlenpottderby

15:20 Na vijf keer puntenverlies op rij in de Bundesliga en een ogenschijnlijk kansloze positie in de Champions League, hunkert Peter Bosz met zijn Borussia Dortmund naar een overwinning in een loodzware week. Daar moet de teruggekeerde topspits Pierre-Emerick Aubameyang hem bij helpen.