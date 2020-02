Van Dijk vol vertrouwen: ‘Niet in paniek raken, zijn pas halverwege’

,,Kan gebeuren", zei Van Dijk bij Veronica over de zeldzame nederlaag van de ploeg die in de Premier League onverslaanbaar is. ,,We wisten dat het zo'n wedstrijd kon worden. We moeten niet in paniek raken, we zijn pas halverwege. We gaan er vol voor bij de return op Anfield.”



Liverpool kwam in de Spaanse hoofdstad al na vier minuten op achterstand via een enigszins fortuinlijk doelpunt van Saúl Ñiguez, die de bal uit een hoekschop per toeval voor zijn voeten kreeg. ,,Het was discutabel", aldus Van Dijk. ,,Het was eerst natuurlijk een duidelijke ingooi voor ons, maar zij namen 'm snel en daar kwam die hoekschop uit. Via een van onze verdedigers kwam de bal precies voor z'n voeten. Dan sta je met 1-0 achter en dat vinden zij wel lekker om te verdedigen. We hadden denk ik wel 75 procent balbezit, maar dat vinden zij ook niet erg. We hebben wat mogelijkheden gehad om te scoren, helaas konden we ze niet afmaken. We weten dat we beter kunnen dan we vanavond hebben laten zien. Je moet vol vertrouwen blijven. En dat ben ik."



Bekijk hier de beslissende treffer van Saúl Ñiguez: