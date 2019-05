Van der Sar pleit voor meer interessante duels in Europa

Video Suárez ziet Liverpool niet stunten zoals Roma

6 mei Luis Suárez weet als geen ander wat FC Barcelona morgen bij Liverpool in de halve finales van de Champions League te wachten staat. ,,Het is moeilijk om in een stadion te spelen dat zoveel historie heeft’', zei de Uruguayaanse aanvaller, die tussen 2011 en 2014 voor de ‘Reds’ uitkwam.