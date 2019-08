Van den Brom na pijnlijke uitschakeling: ‘Het is verschrikkelijk’

FC Utrecht ging gisteravond met 2-1 onderuit in de verlenging in Bosnië. In de eerste helft, toen FC Utrecht tegen het einde de score opende, leek er nog niets aan de hand. Van den Brom: ,,We moeten het bij onszelf zoeken, met name de tweede helft. Deze tik weegt heel zwaar. We weten allemaal namelijk wat het is om Europees voetbal te spelen.”