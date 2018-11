Van de Beek over Benfica: ‘Ze bleven maar zuigen en irriteren’

VideoMet een tikkeltje meer precisie had Donny van de Beek zich clubtopscorer van Ajax in de groepsfase van de Champions League mogen noemen. ,,Hou op hoor”, lachte hij na het gelijkspel bij Benfica (1-1). ,,Je moet me geen trauma aanpraten. Maar het klopt dat ik nog iets heb goed te maken. Dat dan weer wel.”

Na vier groepsduels in de hoogste klasse van het Europese voetbal heeft Van de Beek één treffer op zijn tussenrapport staan. Dat is een doelpuntje minder dan de vleugelverdedigers Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui. Dusan Tadic kwam in Lissabon op gelijke hoogte met de blonde middenvelder.

Van de Beek miste een dot van een kans in de uitwedstrijd tegen Bayern München en had in het thuisduel met Benfica ook al moeten scoren. Na 45 minuten voetballen in het fraaie Estádio da Luz leek hij woensdag de bal opnieuw voor het binnen schieten te hebben. Maar de middenvelder miste, tot afgrijzen van Frenkie de Jong, die helemaal vrij stond en uit woede met zijn vuisten tegen de grasmat bleef stompen.

,,Hij wilde denk ik schieten en voorzetten tegelijk”, was De Jong na de wedstrijd een stuk milder voor Van de Beek. ,,Ik was wel boos, maar eigenlijk was het frustratie.” ,,Ik zag hem echt niet staan en moest snel handelen”, verklaarde Van de Beek. ,,Anders had ik hem de bal echt wel gegeven.”

Vervelende wedstrijd

Uiteindelijk liep het allemaal nog goed af voor Ajax, dat zich met het gelijkspel bijna heeft geplaatst voor de achtste finale. ,,Maar wat was het soms een vervelende en harde wedstrijd”, vond Van de Beek. ,,Ze bleven maar zuigen en irriteren. Toen ze voorstonden, lagen ze ook alleen maar op de grond. Dan kwam dat golfkarretje met die brancard weer het veld op. En daarna mankeerden ze weer niets.”

Opluchting en blijdschap overheersten bij Ajax na het gelijkspel tegen Benfica. De formatie uit Amsterdam begon op 25 juli tijdens een thuiswedstrijd tegen Sturm Graz aan een loodzware opgave om de groepsfase van de Champions League te halen. Na tien Europese ontmoetingen is de club nog steeds ongeslagen. Na zes overwinningen en vier gelijke spelen gaan de inkomsten uit het lucratieve toernooi richting de 60 miljoen euro en ligt een ticket voor de achtste finales voor het grijpen.

Spelers en trainers vierden het gelijkspel met de meegereisde fans, net als de gelukkige directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars. Ze meldden zich stuk voor stuk bij de meegereisde aanhang die nog lang in het stadion moest blijven van de politie. Leuk voor trainer Erik ten Hag was dat de fans zijn naam scandeerden, voor het eerst eigenlijk terwijl hij al bijna een jaar bij Ajax in dienst is.