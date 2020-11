Van de Beek met United op bezoek bij Basaksehir, Zenit ontvangt Lazio

Vijf dingen die je moet weten over FC Midtjyl­land

3 november Ajax treft vanavond de meest onbekende tegenstander in de Champions League-poule tot nu toe. Bij FC Midtjylland uit Denemarken staat geen Sadio Mané of Duvan Zapata in de spits en een rijke historie heeft de club al helemaal niet. Maar wat is er wel opvallend aan de Ajax-opponent van vanavond?