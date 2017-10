Van Bronckhorst: Goed resultaat kan ook ommekeer zijn

Na een teleurstellende reeks, met slechts drie overwinningen in elf duels, snakt Feyenoord naar een positieve periode. Wellicht biedt de vierde groepswedstrijd in de Champions League, woensdag tegen Sjachtar Donetsk in Charkov, enig soelaas.

,,De kans dat we doorgaan is klein, maar we nemen de wedstrijd serieus. Een goed resultaat kan ook een ommekeer betekenen'', besefte trainer Giovanni van Bronckhorst.

De geplaagde coach van de landskampioen blikte dinsdag in het Metalist-stadion vooruit op het duel met de kampioen van Oekraïne. Hij werkte niet, zoals gebruikelijk, aan de vooravond van een Europese uitwedstrijd, met zijn selectie een lichte oefensessie op het onbekende speelterrein af. ,,Vanwege de lange vlucht hebben we bewust gekozen voor een training in Rotterdam en niet hier. Dat wilden de spelers zelf ook'', legde Van Bronckhorst uit.

Doelman Brad Jones mocht naast Van Bronckhorst ook zijn zegje doen over de komende wedstrijd. ,,Zeker als oudere speler probeer ik de jongere jongens te helpen. Als team moeten we hard werken om hier sterk uit te komen'', liet de 35-jarige Australiër weten.

Kritiek

De routinier kreeg maandag nogal wat kritiek van clubicoon Willem van Hanegem. ,,Ik zou in elk geval Kenneth Vermeer woensdag in Charkov tegen Sjachtar Donetsk in het doel zetten, want Brad Jones heeft het gewoon niet meer'', betoogde De Kromme. Het feit dat Jones in de perskamer een praatje mocht houden, wijst erop dat Van Bronckhorst toch weer voor hem kiest.

Feyenoord, dat in groep F nog puntloos is, mist in Charkov de geblesseerde verdedigers Sven van Beek, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. Renato Tapia en Miquel Nelom, die afgelopen zaterdag tegen Roda JC (1-1) nog ontbraken, zijn weer beschikbaar.