Van Bommel: We hebben ons fantastisch geweerd

Video Treffer voor Vormer bij klinkende zege op AS Monaco

6 november AS Monaco blijft ook onder de nieuwe trainer Thierry Henry slecht presteren. De nummer twee uit de Franse competitie van vorig seizoen verloor dinsdag in de Champions League de thuiswedstrijd tegen Club Brugge: 0-4. Monaco is na vier duels laatste in poule A met slechts één punt. Brugge is derde met vier punten, achter Borussia Dortmund en Atlético Madrid.